Європарламент підтримав план надання Україні €18 млрд у 2023 році

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Депутати Європарламенту підтримали виділення кредиту у розмірі €18 мільярдів на підтримку України у 2023 році.

Про це повідомила президент Європарламенту Роберта Мецола.

За відповідне рішення проголосували 507 депутатів. Проти голосували 38 депутатів, а утримались — 26.

Ця фінансова допомога допоможе підтримувати основні функції держави, забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру. Пакет у €18 мільярдів покриє половину потреб України. Загалом кошти виділятимуться щомісяця у розмірі €1,5 мільярда.

Як пише Європейська правда, кредит є обумовленим і вимагає від України проведення реформ із зміцнення інституцій країни та підготовку як до відновлення, так і до членства в ЄС. Умови, які переглядаються Єврокомісією перед кожним траншем, включають боротьбу з корупцією, судову реформу і модернізацію інституцій.

Тепер Рада Євросоюзу має схвалити кредит на голосуванні 6 грудня.