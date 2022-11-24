Всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу. Яка зараз ситуація зі світлом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Російські ракетні удари спровокували системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Це сталося через те, що в країн об’єднана енергосистема і вона працює синхронно з європейською континентальною мережею.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою. Наразі компанія реалізує відповідний протокол дій для повернення блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів.
Ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.
Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше — атомна генерація.
На вечір 24 листопада диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує зменшення дефіциту в системі.
Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах «Укренерго» продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.
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