Reuters: Країни ЄС не змогли домовитися про цінову межу на російську нафту. Польща хоче, щоб вона була вдвічі меншою

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Представники країн-членів ЄС у середу не змогли домовитися про введення цінової межі на російську нафту. Вони продовжать консультації у четвер.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Країни G7 пропонували встановити цінову межу на рівні $65-$70 за барель. Але для деяких країн ЄС така пропозиція була занадто високою, а для інших — занадто малою.

Зокрема, Польща, Литва та Естонія вважають, що така цінова межа все одно зависока і дозволить росіянам отримувати значні прибутки, коли собіварість видобутку нафти усього $20.

Однак Кіпр, Греція та Мальта, які можуть втратити найбільше коштів через таку ідею, вважають цінову межу занизькою і вимагають компенсації або більше часу на підготовку до такого рішення.

Ідея цінової межі полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою, якщо вона продаватиметься за більшою ціною, ніж встановлена «Великою сімкою» та її союзниками.

Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії, які займаються торгівлею сирою нафтою, базуються у країнах G7, така цінова межа ускладнить москві продаж своєї нафти за вищою ціною. Переважна більшість її нафти транспортується танкерами, а не трубопроводами.