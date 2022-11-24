На Правому березі Києва почали відновлювати водопостачання. Напір слабкий, але вода є

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Issam Hammoudi / Unsplash

«Київводоканал» частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів — воду почали давати споживачам на Правому березі столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви Пуща-Водиця, Виноградар і Нивки.

«Фахівці «Київводоканалу» роблять усе можливе, щоб стабілізувати водопостачання якнайшвидше», — зазначили в КМДА.

Уночі фахівці «Київводоканалу» повернули водопостачання на Лівому березі міста. При цьому 70% столиці поки залишається без електрики.