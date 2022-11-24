На Правому березі Києва почали відновлювати водопостачання. Напір слабкий, але вода є
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Issam Hammoudi / Unsplash
«Київводоканал» частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів — воду почали давати споживачам на Правому березі столиці.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
На пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви Пуща-Водиця, Виноградар і Нивки.
«Фахівці «Київводоканалу» роблять усе можливе, щоб стабілізувати водопостачання якнайшвидше», — зазначили в КМДА.
Уночі фахівці «Київводоканалу» повернули водопостачання на Лівому березі міста. При цьому 70% столиці поки залишається без електрики.
- Учора росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
- За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська за минулу добу випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.