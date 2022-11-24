«Укрзалізниця» продовжує рух — у дорозі затримується 81 потяг
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Укрзалізниця
Українська залізниця, попри відключення світла та ракетні обстріли, продовжує рух. Станом на 09:00 виконують заплановані рейси 95 потягів, але 81 з них запізнюється.
Найбільші затримки наразі у таких потягів:
- № 711 Краматорськ — Київ (затримка — 12 годин 51 хвилина);
- № 749 Київ — Ужгород із групою вагонів Київ — Відень (+ 11 годин 8 хвилин);
- № 17 Харків — Ужгород (+ 11 годин 4 хвилини);
- № 119 Запоріжжя — Львів (+ 10 годин 58 хвилин);
- № 3 Запоріжжя — Ужгород (+ 10 годин 17 хвилин).
Технічно найскладніші затримки — це «Інтерсіті+», опалення яких залежить від електромережі.
«Екіпіруємо термоковдрами, але все ж маємо везти пасажирів комфортно і в теплі, тож сьогодні два маршрути — на Краматорськ (712) та Дніпро (732) — були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення», — зазначили в УЗ.
Тим часом міжнародні партнери надають локомотиви, щоб забезпечити стикування, також інші країни допомагатимуть українцям, які прибувають на їхні вокзали.
Пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, залізниця з тим же квитком саджає на наступний рейс того ж напрямку.
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