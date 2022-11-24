На Лівому березі Києва відновили водопостачання, 70% столиці досі без світла

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Viktor Talashuk / Unsplash

Уночі фахівці «Київводоканалу» повернули водопостачання на Лівому березі міста. На Правому березі воду подадуть у першій половині дня.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

При цьому 70% відсотків столиці поки залишається без електрики.

«Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми», — додав Кличко.