На Лівому березі Києва відновили водопостачання, 70% столиці досі без світла
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Viktor Talashuk / Unsplash
Уночі фахівці «Київводоканалу» повернули водопостачання на Лівому березі міста. На Правому березі воду подадуть у першій половині дня.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
При цьому 70% відсотків столиці поки залишається без електрики.
«Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми», — додав Кличко.
- Учора росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.
- За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська за минулу добу випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.