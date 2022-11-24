За минулу добу росіяни випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет»

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Учора росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська за минулу добу випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.

Крім того, учора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Із 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. Тільки за минулу добу від ударів постраждали 50 цивільних.

За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак ― 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15 і 23 листопада.