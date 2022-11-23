В Україні розгорнули вже понад 800 «пунктів незламності»

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На території України рятувальники розгорнули вже понад 800 «пунктів незламності». Додаткові стаціонарні пункти запрацюють найближчим часом.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Провели оперативну нараду з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку. Найголовніше питання, звісно, ― енергетика та робота фахівців зо її відновлення, а також оперативне розгортання «пунктів незламності» [ПН]. Станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 ПН. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні «пункти незламності», ― зазначив Тимошенко.

Він додав, що вже зранку, ймовірно, у містах країни відновлять електропостачання, а також запрацюють водоканали, підприємства теплової комунальної енергетики тощо.