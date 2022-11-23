Зеленський доручив послу України в ООН терміново скликати Раду безпеки через ракетний удар росіян

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The Official CTBTO Photostream / Flickr

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН скликати термінове засідання Ради безпеки через масований ракетний удар росіян. Україна вимагає реакції світу на терористичні дії росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури — це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини», — зазначив Зеленський.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що Рада безпеки ООН збереться сьогодні о 23:00 за київським часом.