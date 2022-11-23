МВФ прогнозує, що у 2023 році український ВВП зросте на 1%
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що український ВВП у 2023 році зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.
Про це йдеться у звіті МВФ.
«Руйнівний соціальний та економічний вплив війни на Україну триває, що призводить до великої кількості загиблих серед цивільного населення, міграції чи внутрішнього переміщення третини населення, колосальних збитків для інфраструктури та виробничих потужностей», — заявив голова місії МВФ Гевін Грей.
Фонд очікує, що за таких умов економіка України цього року впаде на 33%, а наступного року стабілізується. Базовий сценарій передбачає відновлення на 1%.
У МВФ наголошують, що Україна потребуватиме значної міжнародної фінансової допомоги для економічної стабільності.
- За підсумками перших трьох кварталів поточного року падіння валового внутрішнього продукту України становило приблизно 30%. Водночас Міністерство економіки звертає увагу на позитивні чинники зростання економіки. Серед них — покращення динаміки транспортних перевезень завдяки зростанню експорту агропродукції морським транспортом і збільшенню вантажних перевезень залізницею.
- Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України в наступному році з 2,1 до 3,3%.