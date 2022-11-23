МВФ прогнозує, що у 2023 році український ВВП зросте на 1%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що український ВВП у 2023 році зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.

Про це йдеться у звіті МВФ.

«Руйнівний соціальний та економічний вплив війни на Україну триває, що призводить до великої кількості загиблих серед цивільного населення, міграції чи внутрішнього переміщення третини населення, колосальних збитків для інфраструктури та виробничих потужностей», — заявив голова місії МВФ Гевін Грей.

Фонд очікує, що за таких умов економіка України цього року впаде на 33%, а наступного року стабілізується. Базовий сценарій передбачає відновлення на 1%.

У МВФ наголошують, що Україна потребуватиме значної міжнародної фінансової допомоги для економічної стабільності.