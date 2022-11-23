На Херсонщині росіяни обстріляли цивільних, які йшли з храму. Одна дитина загинула, двоє поранені

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Херсонській обласній лікарні помер 13-річний хлопець, який отримав важкі поранення під час артилерійського обстрілу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Хлопчик разом із батьком повертався додому із церкви, коли росіяни відкрили артилерійський вогонь. Поранення отримали ще дві дитини — один хлопчик залишився без руки, інший дістав поранення живота.

«Наполегливо закликаю жителів області евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Влада та волонтери готові вам із цим допомогти», — зазначив Янушевич.