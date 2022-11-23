В Єрусалимі пролунали два вибухи. Одна людина загинула, щонайменше 14 людей поранені

Новини

Reuters

В Єрусалимі 23 листопада пролунали два вибухи на автобусній зупинці — загинула одна людина, щонайменше 14 людей отримали поранення.

Про це пише Reuters.

За словами ізраїльських поліцейських, цю атаку здійснили палестинські бойовики.

Перший вибух стався в годину пік, вибуховий пристрій заклали на автобусній станції біля виїзду з міста. Другий пролунав приблизно за 30 хвилин. Речник поліції Елі Леві повідомив, що перший вибух стався через потужний вибуховий пристрій.

«Такого скоординованого нападу на Єрусалим не було багато років», ― сказав він.

За даними Радіо ізраїльської армії, вибухівку заховали в мішках, принаймні в одному з них були також цвяхи.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що після першого вибуху госпіталізували 12 людей. Ще троє отримали поранення внаслідок другого вибуху. Один із поранених помер у лікарні.