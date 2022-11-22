Данілов: У росіян залишилося ракет на три-чотири масованих удари

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Юлія Вебер / «Бабель»

Росіяни здатні завдати ще щонайбільше три-чотири масованих ракетних удари по Україні.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Україна має детальну інформацію про наявність у росії тих чи інших видів озброєння, а також розуміє, який ресурс залишається в окупантів.

«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це щонайбільше три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», — зазначив Данілов.

Він зазначив, що якби росія не мала проблем з ракетами, вона б не зверталася по військову допомогу до третіх країн.