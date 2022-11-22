Ексміністру часів януковича оголосили підозру у держзраді — він допомагав колаборантам на Херсонщині та Запоріжжі

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Офіс генерального прокурора оголосив підозру ексміністру освіти і науки дмитру табачнику в державній зраді. Він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться в тексті підозри, яка опублікована на сайті Офісу генерального прокурора.

Першого травня табачник сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях володимира сальдо і євгена балицького із заступником міністра охорони здоровʼя рф андрєєм плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому діяв як представник вищих органів влади рф.

Вже далі табачник листувався із сальдо для організації його зустрічі з «міністром мнс Криму» для розвʼязання питання про створення «служби з надзвичайних ситуацій», підписання «договору» про співпрацю з «управлінням внутрішніх справ у Херсонській області» та створення служби «112». Наприкінці липня табачник отримав у сальдо і балицького інформацію про кількість обʼєктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць.

«На підставі цієї інформації табачник подав на імʼя заступника голови уряду рф доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів», — йдеться у підозрі.

Також табачник доповідав співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби фсб рф про некомпетентність «керівника Запорізької ВЦА» балицького у питаннях створення мережі аптек на окупованій території.