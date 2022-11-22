Голова МЗС України просить ЄС спрямувати дев’ятий пакет санкцій проти ракетної індустрії росії

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій щодо росії та спрямувати його проти ракетної індустрії рф.

Про це він заявив на брифінгу, передає Укрінформ.

За його словами, ЄС поки лише заявляє про початок підготовки нового пакету, тому він просить союзників швидко завершити цей процес і зробити нові санкційні заходи максимально потужними. Він акцентував на тому, що санкції дійсно працюють і послаблюють російську воєнну машину.

«Сектори, які мають особливе значення для російської економіки, а саме енергетика, фінанси, торгівля, технології повинні бути предметом санкцій для досягнення необхідних результатів. Особливу увагу треба приділяти санкціям, які гальмують і зупиняють ракетну індустрію рф. Тобто здатність росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити, щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст, української енергетичної системи і українських громадян», — наголосив очільник МЗС.

Україна також наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» та забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ і повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.

Україна вже передала партнерам детальні пропозиції щодо нових обмежень.