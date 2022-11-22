«Манчестер Юнайтед» розірвав контракт із Роналду

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Michael Regan - FIFA / FIFA via Getty Images

Футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт із гравцем збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою. «Клуб дякує гравцеві за його величезний внесок протягом двох періодів на «Олд Траффорд», коли він забив 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його сімʼї добра в майбутньому», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що клуб зосереджений на продовженні прогресу команди під керівництвом нинішнього тренера Еріка тен Хага та на спільній роботі для досягнення успіху на футбольному полі.

Роналду двічі грав за «Манчестер Юнайтед». Після періоду 2003—2009 років португалець грав за «Реал» та «Ювентус» та повернувся до складу «червоних дияволів» вже у 2021 році. Другий період виявився невдалим для клубу, через що між Роналду та керівництвом МЮ, за даними ЗМІ, почалися конфлікти. У міжсезонні 2022 року Роналду пробував змінити клуб через те, що «Юнайтед» не вийшов до Ліги чемпіонів, проте врешті залишився в команді. Після того, як головним тренером команди призначили нідерландця Еріка тен Хага, Роналду перестав бути гравцем основного складу.

У жовтні, під час матчу проти «Тоттенгема» Роналду, який був на лаві запасних, відмовився виходити на заміну та покинув стадіон ще до завершення гри, що він робив уже не вперше цього року. Унаслідок цього футболіста виключили зі складу команди.