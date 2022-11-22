Депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією

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Депутати Європарламенту запропонували включити російську «ПВК Вагнера» до списку терористичних організацій.

Про це повідомляє Politico.

Низка депутатів надіслала відповідного листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та премʼєр-міністру Чехії Петру Фіалі (його країна цього року головує у Раді). Вони заявляють про чисельні порушення прав людини «вагнерівцями», як в Україні, так і в інших державах.

Бійці «ПВК Вагнера» брали участь у конфліктах у Сирії, Судані, Лівії, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.