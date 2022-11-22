У Швеції заарештували двох підозрюваних у шпигунстві

Новини

У Швеції за підозрою в шпигунстві заарештували двох людей. Одну з них звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави.

Про це повідомляє Associated Press.

У прокуратурі Швеції заявили, що арешти відбулися вранці 22 листопада в районі Стокгольму. Проти якої країни, крім Швеції, діяли шпигуни, не розголошують.

Агентство безпеки Швеції повідомило, що операцію провели за сприяння поліції та збройних сил. Ніяких подробиць про затриманих не повідомляють. За даними шведських ЗМІ, це була пара — чоловік і жінка років 60.

У прокуратурі підкреслили, що ця справа не була повʼязана з двома братами іранського походження, яких на початку листопада звинуватили у шпигунстві на користь росії.