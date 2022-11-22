У Швеції заарештували двох підозрюваних у шпигунстві
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Швеції за підозрою в шпигунстві заарештували двох людей. Одну з них звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави.
Про це повідомляє Associated Press.
У прокуратурі Швеції заявили, що арешти відбулися вранці 22 листопада в районі Стокгольму. Проти якої країни, крім Швеції, діяли шпигуни, не розголошують.
Агентство безпеки Швеції повідомило, що операцію провели за сприяння поліції та збройних сил. Ніяких подробиць про затриманих не повідомляють. За даними шведських ЗМІ, це була пара — чоловік і жінка років 60.
У прокуратурі підкреслили, що ця справа не була повʼязана з двома братами іранського походження, яких на початку листопада звинуватили у шпигунстві на користь росії.
- 11 листопада Швеція висунула двом чоловікам звинувачення у шпигунстві на користь росії протягом приблизно десяти років, із 2011 по 2021 рік. Один із них працював на шведську внутрішню розвідку. Обоє заперечують свою провину.