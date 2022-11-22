Нацбанк випустив памʼятну монету, присвячену Григорію Сковороді

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Національний банк України

Національний банк України випустив монету, присвячену українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.

Про це повідомили у Міністерстві культури України.

Монета має назву «Сад божественних пісень». Її номінал — 20 гривень.

На аверсі зображений фонтан, який наповнює водою різні посудини — це метафора людини та людської душі. Вони всі різного розміру, отже, нерівні, а з іншого — наповнені, тому рівні. Це втілення графічного малюнка Сковороди «Нерівна всім рівність…»

Над фонтаном ростуть дерева, навколо яких розташовані рядки зі збірки «Сад божественних пісень».

Національний банк України

На реверсі зображений чоловік, який грає на сопілці під вишневим деревом, поряд лежить розкрита книга. Музику оточують дзеркальні постаті та напис: «Світ ловив мене та не спіймав».