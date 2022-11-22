Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 268, поранених ― понад тисячу
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Кількість жертв землетрусу в індонезійському регіоні Сіанджур на острові Ява збільшується.
За оновленими даними Нацагентства з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на 22 листопада загиблими вважаються 268 людей, з яких 122 вдалося впізнати. Поранення різних видів дістали 1 083 людини. Рятувальники під завалами шукають 151 людину.
Загалом від землетрусу постраждали 12 районів. Майже повністю зруйновано 12 641 будівлю, помірні пошкодження у 2 071 будинка, незначні ― у 6 570 будинків. Евакуювати довелося 58 362 людини.
- 21 листопада в місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,6. Підземні поштовхи відчувалися також у столиці Індонезії Джакарті, приблизно за 100 кілометрів від епіцентру. Землетрус стався в густонаселеному і бідному регіоні, де домінуює хаотична та неякісна забудова. Масштаби руйнувань викликані саме цим чинником.