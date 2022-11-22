Катар підписав із Китаєм найдовший контракт на постачання газу
- Автор:
- Софія Телішевська
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. Shell / Flickr
Державна нафтова компанія Катару QatarEnergy підписала 27-річний контракт на постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) китайській компанії Sinopec. Обсяг поставок становить 4 мільйони тонн газу на рік.
Про це йдеться на сайті QatarEnergy.
Після лютневого вторгнення росії в Україну конкуренція за ЗПГ загострилася, зокрема Європа потребувала замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40% імпорту континенту.
«Цей день є важливою віхою для першої угоди купівлі-продажу за проєктом North Field East, це 4 мільйони тонн щороку на 27 років для китайської компанії Sinopec», — заявив глава QatarEnergy Саад аль-Каабі в інтервʼю агентству Reuters в Досі незадовго до підписання угоди.
Це перший довгостроковий контракт для проєкту North Field East, що передбачає розширення видобутку на найбільшому у світі Північному родовищі газу в Перській затоці, яке Катар ділить з Іраном.
- Раніше QatarEnergy заявила про намір побудувати шість додаткових ліній на Північному родовищі, які дозволять збільшити потужності Катару зі зрідження до 126 мільйонів тонн на рік до 2027 року з нинішніх 77 мільйонів тонн.
- Катар — найбільший у світі постачальник зрідженого газу, а Китай — його найбільший імпортер. У 2022 році Катар забезпечив приблизно пʼяту частину попиту Китаю на ЗПГ.