Росіяни облаштували катівню на базі відпочинку в Генічеську

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Російські окупаційні війська облаштували катівню в населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На території бази відпочинку росіяни утримують і піддають тортурам громадян України.

Також на Херсонському напрямку противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону.

Після втечі на лівий берег росіяни не припиняють артилерійських обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів на правому березі Дніпра.