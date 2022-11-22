Британія передає Україні ракети Brimstone 2. Вони вражають цілі на відстані 60 кілометрів

Новини

Велика Британія передає Україні ракети Brimstone 2 для далекобійного знищення бронетехніки. Вони мають вдвічі більшу дальність, ніж такі ракети першого покоління, які Україні почали надсилати раніше.

Про передачу озброєння стало відомо після публікації відповідних світлин із завантаженням ракет на аеродромі.

Приблизно пів року тому ЗСУ вперше отримали керовані ракети Brimstone класу «повітря ― земля». Відтоді Україна отримала сотні таких ракет, цю зброю модифікували для запуску з наземних установок по цілях на землі.

Водночас ракети Brimstone 2, які Україні передають зараз, мають оновлене програмне забезпечення та можуть летіти на відстань до 60 кілометрів ― дальність ракет попереднього покоління становила 20 кілометрів.