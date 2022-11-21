The Guardian: У Херсоні росіяни вивозили своїх загиблих військових на звалище і спалювали їх там

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Під час окупації Херсону російські військові викидали тіла своїх загиблих товаришів на місцеве звалище і спалювали їх там.

Про це пише The Guardian з посиланням на місцевих жителів і робітників.

Співрозмовники видання розповіли, що влітку, наприкінці окупації, військові зробили звалище забороненою зоною і закрили його від сторонніх очей. Жителі розповіли, що бачили, як туди підʼїжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками, які викидали і потім підпалювали, через що повітря наповнювалося густим їдким димом та запахом палаючої плоті.

«Щоразу, коли наша армія обстрілювала там росіян, вони вивозили останки на смітник і спалювали», — розповіла 40-річна мешканка Херсону Ірина.

Наприкінці червня Україна активно відбивала місто, і Київ використовував реактивні системи HIMARS. Приблизно в цей же час, за словами мешканців, військові почали використовувати звалище.

Журналісти The Guardian відвідали полігон, розташований на північно-західній околиці міста, через пʼять днів після звільнення Херсону та поспілкувалися зі співробітниками полігону, а також із кількома жителями міста, які підтвердили заяви, зроблені іншими херсонцями влітку. «Російські пригнали КамАЗ, наповнений сміттям та трупами, все разом і вивантажили», — розповів збирач сміття з Херсону, який попросив не називати його імені.