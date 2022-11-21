Землетрус в Індонезії: Кількість загиблих зросла до 162 людей, поранених сотні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Щонайменше 162 людини загинули під час землетрусу на індонезійському острові Ява.
Про це повідомив губернатора регіону Рідван Каміл.
За його даними, поранення дістали 326 людей. Зруйновано 2 345 будинків, загалом в місті Сіанджур, де і стався землетрус. Влада евакуювала 13 400 людей. Пошуки зниклих безвісти тривають і досі.
У Нацагентстві з ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що кількість жертв зростатиме, оскільки завали чисельні і під ними можуть перебувати люди.
- 21 листопада у місті Сіанджур на Західній Яві в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індонезії Джакарті, приблизно за 100 км від епіцентру.