Землетрус в Індонезії: Кількість загиблих зросла до 162 людей, поранених сотні

Новини

Щонайменше 162 людини загинули під час землетрусу на індонезійському острові Ява.

Про це повідомив губернатора регіону Рідван Каміл.

За його даними, поранення дістали 326 людей. Зруйновано 2 345 будинків, загалом в місті Сіанджур, де і стався землетрус. Влада евакуювала 13 400 людей. Пошуки зниклих безвісти тривають і досі.

У Нацагентстві з ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що кількість жертв зростатиме, оскільки завали чисельні і під ними можуть перебувати люди.