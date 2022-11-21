У Латвії планують припинити вивчення російської мови в школах

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Міністерство освіти та науки Латвії планує до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Це означає, що школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну.

Про це повідомляє LSM.

На думку представників латвійського Міносвіти, такі зміни сприятимуть «повній інтеграції молоді у європейський освітній простір, сприятимуть вивченню офіційних мов ЄС, що, у свою чергу, відкриває широкі можливості працевлаштування всередині та за межами ЄС».

У Латвії першу іноземну мову викладають з 1 класу. Це має бути одна з офіційних мов Євросоюзу, найчастіше обирають англійську мову. Друга іноземна мова починається в 4 класі. Яку мову вивчати як другу іноземну, навчальний заклад визначає самостійно.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2021 році, майже половина шкіл Латвії не пропонує вибору – у понад 300 школах учні вивчають лише російську як другу іноземну.

Зараз латвійське Міністерство освіти та Національний центр змісту освіти отримують багато запитів від батьків щодо того, щоб зробити другою іноземною одну з мов ЄС.

Міністерство освіти Латвії передбачило трирічний перехідний період, щоб школи могли знайти нових викладачів або дати можливість вчителям перекваліфікуватися.