Обстріл Херсону: загинула одна людина, є троє поранених
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Внаслідок обстрілу Херсону поранення отримали чотири людини, одна з них загинула — вона померла під час госпіталізації.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що, крім Херсону, окупанти обстріляли село Антонівка. Там постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.
- Раніше перший заступник голови Херсонської обласної ради повідомляв про обстріл херсонської цивільної інфраструктури.