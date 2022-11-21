Телескоп Hubble сфотографував зіткнення галактик за 670 мільйонів світлових років від Землі

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ESA / NASA

Космічний телескоп Hubble зробив знімок зіткнення двох галактик у сузір’ї Ерідан за 670 мільйонів світлових років від Землі.

Астрономи дали зіткненню назву Arp-Madore 417-391.

ESA / NASA

На фото можна побачити, як дві галактики праворуч від центру утворюють кільце. В кільці видно ядра двох галактик, а над ним розташована яскрава оранжева зірка. Ліворуч від центру — дві менші спіральні галактики, а також кілька зірок.