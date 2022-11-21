В Індонезії стався потужний землетрус — загинули щонайменше 46 людей, близько 700 поранені

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Reuters

На індонезійському острові Ява через сильний землетрус загинули щонайменше 46 людей, близько 700 отримали поранення.

Про це пише BBC.

Землетрус магнітудою 5,6 стався в місті Сіанджур на Західній Яві на глибині 10 км.

Підземні поштовхи відчувалися в столиці Індонезії Джакарті, приблизно за 100 км від епіцентру.

«Повідомлення про жертви надходили з багатьох районів. Близько 700 людей отримали поранення», — сказав журналістам голова адміністрації міста Чіанжур Герман Сугерман.

У Національному агентстві з помʼякшення наслідків стихійних лих заявили, що в Сіанджурі пошкоджені десятки будівель, зокрема лікарня та школа.