Уряд Італії попросить парламент продовжити на 2023 рік декрет на постачання зброї Україні

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Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що уряд звернеться до парламенту з проханням ухвалити новий закон про військові та цивільні постачання в Україну протягом 2023 року. Таким чином він зможе самостійно вирішувати, що і коли відправляти в Україну, не запитуючи дозволу в парламенту.

Про це пише Reuters.

«Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік», — сказав Кросетто.

Він підкреслив, що Італія продовжить постачати зброю, як і раніше, «в той час і тими способами, які ми узгодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом».