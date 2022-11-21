Уряд Італії попросить парламент продовжити на 2023 рік декрет на постачання зброї Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що уряд звернеться до парламенту з проханням ухвалити новий закон про військові та цивільні постачання в Україну протягом 2023 року. Таким чином він зможе самостійно вирішувати, що і коли відправляти в Україну, не запитуючи дозволу в парламенту.
Про це пише Reuters.
«Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік», — сказав Кросетто.
Він підкреслив, що Італія продовжить постачати зброю, як і раніше, «в той час і тими способами, які ми узгодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом».
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T. Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляє французько-італійська компанія Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 і багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).