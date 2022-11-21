У Мелітопольському районі згоріла військова база окупантів

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ЗОВА / Мltpl.City

Напередодні ввечері в селищі Веселому прогриміло три потужні вибухи.

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, на тому місці окупанти розмістили свою військову базу.

«Росіяни невдало покурили на своїй же військовій базі, що розміщувалася на території одного з фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч із нею дислокувалася військова техніка окупантів», — розповів Федоров.

Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування на місці вибуху.