Артист Каньє Вест оголосив, що знову балотуватиметься на виборах президента США

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Taylor Hill / Contributor

Американський артист та репер Каньє Вест оголосив, що знову балотуватиметься в президенти США. Вони заплановані на 2024 рік.

Про це пише Yahoo.

Над його передвиборчою кампанією працюватиме ультраправий коментатор Міло Яннопулос.

Відео оголошення Вестом про участь у виборах набуло широкого розголосу, оскільки це сталося всього через кілька годин після того, як його розблокували у Twitter. Крім цього, новий очільник Twitter розблокував ще й експрезидента Дональда Трампа, який теж буде балотуватися на наступних виборах.

Вест уже брав участь у президентських виборах у 2020 році. Він зміг потрапити в бюлетені лише декількох штатів і закликав своїх прихильників голосувати за нього.

Попри те, що в США багато хто може балотуватися як незалежний кандидат, шансів у них майже немає, адже основна боротьба завжди відбувається між кандидатами від демократів та республіканців.