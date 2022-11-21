За час вторгнення в Україну росія втратила понад 8 тисяч одиниць військової техніки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Від початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила щонайменше 8 044 одиниці військової техніки. Йдеться не лише про знищену техніку, але й захоплену, пошкоджену та покинуту.
Це підрахували аналітики Oryx.
Вони враховують лише ту техніку, втрату якої вдалося підтвердити відеозаписом або фото. Так, серед втраченої росією техніки:
- 1 504 танки, серед яких 862 знищено, а 522 — захоплено (деяка захоплена техніка є пошкодженою);
- 718 бойових броньованих машин (439 знищено, 245 — захоплено);
- 1 748 бойових машин піхоти (1 078 знищено, 553 — захоплено);
- 269 бронетранспортерів (159 знищено, 93 — захоплено);
- 141 гаубиця (47 знищено, 83 — захоплено);
- 290 одиниць самохідної артилерії (166 знищено, 106 — захоплено);
- 154 реактивні системи залпового вогню (99 знищено, 51 — захоплено).