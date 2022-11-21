За час вторгнення в Україну росія втратила понад 8 тисяч одиниць військової техніки

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Від початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила щонайменше 8 044 одиниці військової техніки. Йдеться не лише про знищену техніку, але й захоплену, пошкоджену та покинуту.

Це підрахували аналітики Oryx.

Вони враховують лише ту техніку, втрату якої вдалося підтвердити відеозаписом або фото. Так, серед втраченої росією техніки: