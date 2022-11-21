Майбутнє російських мобілізованих за зразком «армії днр». Огляд іноЗМІ від 20 листопада

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«Бабель»

«Армія днр» відправила на війну 20 тисяч чоловіків ― і, за власним звітом, втратила вбитими чи пораненими майже всіх. Про це пише американський Forbes, аналізуючи звернення «омбудсмена днр»: станом на початок листопада сепаратистське угруповання нібито втратило 3 746 солдатів убитими й 15 794 — пораненими. «Так, ми припускаємо, що частина з поранених потім повернулась на фронт. І що 2,3-мільйонна квазіреспубліка набрала іще солдатів, ― пише оглядач видання Девід Екс. ― Але навіть якщо це було іще 20 тисяч людей, все одно ця армія лише офіційно втратила близько половини свого бойового складу». Це катастрофічні втрати, адже, наприклад, за американськими нормами, армійський підрозділ вважається нездатним на серйозні бойові дії після втрати 31% своєї бойової сили. В «армії днр» усе значно гірше, пише Екс, і це не дивно, зважаючи на те, що росія дає «союзникам» вкрай застарілу зброю та відправляє на часто безнадійні, найтяжчі ділянки фронту. Чому це важливо зараз? Тому що приблизно в такому ж стані перебувають свіжі партії мобілізованих у російську армію. Їм теж бракує зброї, амуніції та вмінь. Тому «у ближчому майбутньому очікуйте, що кількість убитих і поранених росіян різко стрибне вгору», підсумовує автор.

Глибині падіння російської пропаганди та рівня публічної дискусії дивується авторка есею у виданні The Bulwark Кеті Янг. Поки українці радіють визволенню Херсону, російський експрезидент медведєв пише, що росіяни воюють із сатаною, ведучи «священну війну проти західного світу». Пропагандисти з російського телебачення запевняють, що країні бракує диктатури, а влада занадто мʼяка в боротьбі з ліберальними «шкідниками». Росія спускається все глибше й глибше в «сутінки людської цивілізації», запроваджуючи санкції проти письменниці Маргарет Етвуд і актора Джима Керрі, аби хоч щось хоч комусь заборонити, пише Янг. Ідеолог російського націоналізму та «гуру мілітаризації» олександр дугін закликає путіна фактично повернути самодержавство, а євгеній пригожин підтверджує, що підконтрольні йому «вагнерівці» стратили колишнього свого бійця, який потрапив в український полон і розкаявся у своїх діях. Невідомо, куди ці проблеми з моральністю можуть привести росію, пише Янг, додаючи, що якісно опонувати макабричній владі російське суспільство наразі неспроможне. Зразком сучасного російського протесту стала фраза «Нет в***е», щодо якої суд визнав, що мається на увазі не фактично заборонена «Нет войне», а «Нет вобле», і присвячена вона ненависній породі риби.

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