Генштаб підтвердив удар по російських окупантах на Запорізькому напрямку — 100 поранених

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Генеральному штабу Збройних сил вдалося підтвердити удар по місцях зосередження живої сили російських окупантів 19 листопада. Про це йдеться у зведенні станом на вечір 20 листопада.

Так, у районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області окупанти втратили понад 100 людей пораненими. Також вдалось ліквідувати близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів. Крім цього, на окупованій частині Херсонської області до міської лікарні Скадовська привезли близько 100 поранених російських окупантів.

У Луганській області, біля селища Сиротине вдалось знищити колону російської техніки.