На аукціоні за майже $670 тисяч продали любовні листи Боба Ділана

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RR Auction

На аукціоні від RR Auction продали колекцію особистих листів, що їх молодий Боб Ділан написав своїй шкільній подрузі. Листи придбала португальська книгарня Livraria Lello майже за $670 тисяч.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Колекція — 42 рукописні листи загальним обсягом 150 сторінок. Книгарня планує зробити архів доступним для вивчення шанувальниками Ділана.

Боб Ділан писав листи Барбарі Енн Гьюїтт між 1957 і 1959 роками, коли ще був відомий як Боб Циммерман. Вони дають уявлення про період його життя, про який мало відомо. У деяких листах Ділан пише про зміну імені та надії продати мільйон платівок — через десятиліття 81-річний Ділан, лауреат Нобелівської премії з літератури у 2016 році, продав близько 125 мільйонів платівок. Молодий музикант також висловлює свою прихильність до Гьюїтт, запрошує її на шоу Бадді Холлі та розповідає про машини, одяг та музику. Дочка Гьюїтт знайшла листи після того, як її мати померла у 2020 році.

На аукціоні також продали кілька інших памʼятних речей Ділана, у тому числі архів із 24 «Віршів без назв» за $250 тисяч і одну з ранніх відомих підписаних фотографій Ділана за $24 тисячі.

Боб Ділан (Роберт Аллен Циммерман) — американський співак, композитор, поет і гітарист. 1965 року він змінив звучання на електричне, таким чином відколовшись від американського фолк-руху і своєї ранньої фан-бази, і записав культовий сингл “Like a Rolling Stone”, новаторську концепцію якого вважають одним із переломних моментів у поп-музиці XX століття.

Ділан є одним із найбільш комерційно успішних музикантів усіх часів — станом на 2017 рік сумарний тираж його альбомів перевищував 100 мільйонів копій. Упродовж карʼєри він отримав чимало престижних нагород, зокрема 12 премій «Греммі», один «Оскар» і один «Золотий глобус».