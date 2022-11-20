«Триває службове розслідування». В ОП вперше прокоментували відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович вперше прокоментував відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.

«Якщо ти вирішив здатися в полон, а потім раптово вихоплюєш зброю, то ти не герой, а чиниш воєнний злочин усупереч Женевській конвенції. Те ж саме стосується інших провокацій — імітації здачі в полон чи подібних речей, які підставляють під вогонь противника», — сказав Арестович.

За словами Арестовича, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводиться агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнного злочину.

Він зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.

Що сталося?

13 листопада у соцмережах зʼявилося відео із села Макіївка Луганської області. На ньому були відзняті кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.

Згодом 18 листопада зʼявилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових — і відео обривається.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та Міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних.

Міноборони рф, своєю чергою, написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».