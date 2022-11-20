У Тайвані помер панда Туан Туан, якого країні подарував Китай
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
У зоопарку Тайбея помер великий панда Туан Туан, подарований Китаєм у 2008 році.
Про це пише BBC.
Панді було 18 років. Китайці передали Туан Туана і його партнерку Юань Юань Тайваню, коли відносини між країнами були більш теплими.
У серпні працівники зоопарку вперше помітили, що Туан Туан захворів, а згодом у ведмедя підтвердили некроз мозку.
31 серпня у панди стався перший напад, схожий на епілептичний. Після цього зоопарк негайно провів діагностику та лікування, апетит і активність панди відновилися. Однак 15 жовтня знову зʼявилися симптоми. Тайвань звернувся до китайських ветеринарних експертів з проханням допомогти вилікувати тварину. Лікарі призначили панді ліки.
Проте його не вдалося врятувати. Стан 18-річного ведмедя став «незворотним», і він більше не міг «жити якісним життям», йдеться в заяві зоопарку.
- Китай використовував панд для зміцнення дипломатичних звʼязків з іншими країнами понад пів століття. Країна позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті зазвичай повинні повертати в Китай потомство протягом кількох років після народження, щоб підтримати китайську програму розведення цих тварин.
- Імена Туан Туана та Юань Юань разом означають «воззʼєднання», і, ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну знову поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році у Туан Туана та Юань Юань народилися діти. Середня тривалість життя панд у дикій природі становить від 14 до 20 років, але в неволі вони можуть жити значно довше. Туан Туану 1 вересня виповнилося 18 років.