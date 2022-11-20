У Тайвані помер панда Туан Туан, якого країні подарував Китай

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У зоопарку Тайбея помер великий панда Туан Туан, подарований Китаєм у 2008 році.

Про це пише BBC.

Панді було 18 років. Китайці передали Туан Туана і його партнерку Юань Юань Тайваню, коли відносини між країнами були більш теплими.

У серпні працівники зоопарку вперше помітили, що Туан Туан захворів, а згодом у ведмедя підтвердили некроз мозку.

31 серпня у панди стався перший напад, схожий на епілептичний. Після цього зоопарк негайно провів діагностику та лікування, апетит і активність панди відновилися. Однак 15 жовтня знову зʼявилися симптоми. Тайвань звернувся до китайських ветеринарних експертів з проханням допомогти вилікувати тварину. Лікарі призначили панді ліки.

Проте його не вдалося врятувати. Стан 18-річного ведмедя став «незворотним», і він більше не міг «жити якісним життям», йдеться в заяві зоопарку.