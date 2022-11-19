Washington Post: Кремль домовився з Іраном про виробництво ударних дронів на території рф

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Washington Post із посиланням на трьох анонімних чиновників пише, що росія уклала таємну угоду з Іраном про початок виробництва безпілотників на своїй території рф.

Видання вказує, що ця інформація оприлюднена на основі даних західної розвідки.

Російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проєктів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом кількох місяців.

Ця угода може задовольнити критичну потребу кремля у високоточних боєприпасах, яких не вистачає після девʼяти місяців війни. За словами співрозмовників видання, домовленості також передбачають значні економічні та політичні вигоди для Ірану.