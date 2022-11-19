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У Міністерстві енергетики запевняють, що наразі ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована.

Про це йдеться в заяві Міненерго.

«Спростовуючи панічні заяви, які ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована», — кажуть у відомстві.

Міністерство наголошує, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дозволяють стабілізувати енергосистему та проводити ремонтні й відновлювальні роботи.

«Енергетики працюють над відновленням інфраструктури 24/7 і щодня повертають світло та тепло в домівки мільйонів споживачів. Зберігайте спокій та довіряйте енергетикам!» — резюмували в Міненерго.