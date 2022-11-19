Росіяни обстріляли приватний сектор Краматорська — пошкоджені 14 будинків

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Російські війська обстріляли приватний сектор Краматорська — 14 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомили очільник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко та глава ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. На місці працюють рятувальники та поліція.

Будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани.

Після окупації Донецька Краматорськ став тимчасовим обласним центром Донеччини.