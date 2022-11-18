​​Ухилення від сплати податків на понад 10 мільярдів гривень. На двох комбінатах олігарха Костянтина Жеваго провели обшуки

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Правоохоронці провели обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать олігарху Костянтину Жеваго.

Офіс генпрокурора вказує, що обшуки пройшли на комбінатах найбагатшого олігарха України, але не називає ім’я олігарха. Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела пише, що йдеться про компанії Жеваго.

Обшуки пройшли в рамках справи про ​​ухилення від сплати податків на понад 10 мільярдів гривень (ч.3 ст. 212 КК). За даними слідства, посадові особи цих підприємств занижували податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами.

Перше підприємство ухилилось від податків на майже 7,6 мільярда, а друге — більше ніж на 2,7 мільярда гривень.