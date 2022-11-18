Індія запустила в космос першу приватну ракету

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Індійський стартап Skyroot Aerospace запустив у космос першу в країні ракету приватної розробки Vikram-S.

Про це повідомляє CNN.

Ракету вагою 546 кг запустили з космодрому Шрихарикота. Вона досягла висоти 89,5 км. Ця місія символізує не лише перший запуск приватної ракети в Індії, а й «потенціал нової Індії», — сказав після запуску Паван Кумар Чандана, співзасновник Skyroot Aerospace.

«Запуск ракети допоможе протестувати та перевірити більшість технологій у космічних ракетах-носіях серії Vikram орбітального класу, включаючи багато підсистем та технологій, які випробують на етапах до і після старту», — повідомляє Skyroot Aerospace.

Досі в космічній галузі країни домінувала державна Індійська організація космічних досліджень (ISRO), але Skyroot Aerospace відкрила цей сектор для приватних компаній. Власне Skyroot Aerospace запустили у 2018 році, вона базується в місті Гайдарабад. Її заснували колишні інженери ISRO та залучили фінансування в розмірі $68 мільйонів. Минулого року він став першим стартапом, який уклав угоду з ISRO про використання досвіду індійського космічного агентства та доступ до обʼєктів.