Телескоп Джеймса Вебба виявив дві нові галактики. Одна з них може бути найстаршою

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NASA

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив дві нові галактики. Одна з них претендує на звання найдавнішої та найвіддаленішої з відомих — вона утворилася через 350 мільйонів років після Великого вибуху. Друга галактика молодша, вона сформувалася через 450 мільйонів років після нього.

Про це пише The Guardian.

Спостереження телескопа вказують на те, що зірки могли утворитися раніше, ніж вважалося, можливо, протягом кількох мільйонів років після Великого вибуху. Якщо припущення підтвердяться, то це нещодавно виявлене скупчення зірок перевершить найвіддаленішу галактику, яка сформувалась через 400 мільйонів років після виникнення Всесвіту.

Телескопу потрібно зробити більше спостережень в інфрачервоному діапазоні, перш ніж науковці зможуть підтвердити нового рекордсмена.

NASA

І якщо результати підтвердяться і зʼявиться більше ранніх галактик, то «Вебб» «доведе великий успіх у розширенні космічних кордонів до межі Великого вибуху».

«Коли і як утворилися перші галактики, залишається одним із найцікавіших питань», — пишуть дослідники.