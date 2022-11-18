Кількість жертв російської атаки у Вільнянську на Запоріжжі зросла до 9

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Пресслужба ДСНС

У Вільнянську Запорізької області, куди вночі 17 листопада влучила російська ракета, знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Таким чином, кількість жертв російської ракетної атаки зросла до 9. Аварійно-рятувальні роботи тривають.