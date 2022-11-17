Китай вивів на орбіту партію супутників для спостереження за Землею

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У середу 16 листопада Китай відправив у космос партію супутників Gaofen для спостереження за Землею.

Про це повідомляє Space.com.

Ракету Ceres-1 із чотирма супутниками Gaofen 03D запустили із центру супутників «Цзюцюань», що на північному заході Китаю. Китайське агентство Xinhua підтвердило, що супутники були успішно розгорнуті.

«Корисний вантаж, піднятий ракетою, буде використовуватися для надання комерційних послуг дистанційного зондування», — повідомляє Xinhua.

Супутники Gaofen є частиною китайської системи спостереження за Землею, мета якої — отримати зображення поверхні планети з високою роздільною здатністю. Під час минулих запусків китайські державні ЗМІ повідомляли, що супутники Gaofen допомагають у міському плануванні, проєктуванні доріг, обстеженні землі та ліквідації наслідків стихійних лих. Водночас газета South China Morning Post припустила, що супутники також можуть застосовуватися у військових цілях.