У Маріуполі росіяни планують розгорнути підрозділи росгвардії

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У Маріуполі окупанти планують розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, на окупованій Луганщині російські загарбники також посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, вони закрили вʼїзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.

«У місті обмежили переміщення цивільних осіб і посилили фільтраційні заходи», — йдеться у зведенні.

Штаб також повідомляє, що протягом попереднього тижня у виправних закладах росії завербували майже 650 в’язнів. Їх направили для підготовки в Ростовську область.

Крім того, російські війська продовжують примусову евакуацію місцевих з окупованих територій Херсонщини:

«У ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, у Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрали та вивезли в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим».