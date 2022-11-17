На Запоріжжі під завалами будинку, у який влучила ракета, знайшли тіла сімох людей

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У Вільнянську (Запорізька область) під завалами будинку, куди вночі влучила російська ракета, уже знайшли тіла сімох загиблих.

Про це повідомляють пресслужба ДСНС і заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Рятувальники, комунальники та волонтери вже розібрали приблизно 70 тонн залишків будівельних конструкцій.

У двоповерховому будинку було чотири квартири, в яких проживали щонайменше восьмеро людей.