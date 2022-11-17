Угорщина почала економічну співпрацю з Іраном. Хочуть «нормалізувати ситуацію» на Близькому Сході

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Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок економічного співробітництва в галузі економіки. Таким чином Будапешт хоче «нормалізувати ситуацію на Близькому Сході».

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, Угорщина хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва. Туди з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі.

«У світі багато проблем, останніми днями ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок уперед для стабільності ситуації на Близькому Сході», — заявив Сіярто.