Суд виніс рішення у справі про збиття МН17: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка визнали винними

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Twitter / Dmytro Kuleba

Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали.

Перших трьох заочно засудили до довічного увʼязнення.

Суд визнав твердження сторони прокурорів, що Boeing малазійських авіаліній збили з російського ЗРК «Бук», що запустив ракету зі сторони окупованого Первомайського на Луганщині, яке контролювали бойовики.

Гіркін ніс відповідальність за застосування зброї в «днр», зокрема проти авіації. Обіймаючи високу посаду в самопроголошеній квазіреспубліці він отримував вказівки з москви.

Дубинський є відповідальним за організацію транспортування ЗРК «БУК». Суд називає його співучасником злочину.

Харченко отримав вказівку перемістити «БУК» на точку запуску, а після виконання пуску він прозвітував перед Дубинським про постріл. Також він звітував про передислокування ЗРК.

Щодо Пулатова, суд не побачив його внеску у виконання пуску ракети.

Ракету випустили навмисно, оскільки у бойовиків був наказ збивати військові цілі. Але у випадку з МН17 вони не знали, що стріляють у цивільний літак. Суд вважає, що це не звільняє їх від відповідальності.

Хто конкретно дав команду про запуск ракети — не встановили.

Рішенням суду Гіркін, Дубинський та Харченко повинні виплатити €16 мільйонів компенсації родичам загиблих.

Суд також визнав, що росія контролювала «днр» під час збиття лайнера, а щонайменше один із фігурантів справи — Ігор Гіркін — контактував із керівництвом рф, зокрема з колишнім помічником путіна владиславом сурковим. Крім того, є докази того, що росія постачала зброю та фінансувала «днр».